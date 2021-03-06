أبو تريكة ضمن أبرز لاعبي العالم الغائبين عن دوري الأبطال ودروجبا يقدم له الدعم..صورة

سلط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الضوء على أبرز النجوم الذين لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تساؤلا حول من كان سيتألق بين المصري محمد أبو تريكة، والياباني ياسوهيتو إندو والبرازيلي روجيريو سيني.

Who would have flourished in a #UCL team had they played in Europe? 🤔 pic.twitter.com/DMe1fktHSs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2021

وتفاعل جميع محبي النجوم الذين تم ذكرهم من جانب "يويفا"، وذلك بعد ما قدمه الثلاثي للفرق التي لعبوا لها ومنتخبات بلادهم في شتى البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وعلق النجم الإيفواري ديديه دروجبا، مع المنشور مقدما دعمه للنجم المصري.

وواجه دروجبا اللاعب المصري محمد أبو تريكة في أكثر من مناسبة، وذلك مع منتخب بلاده كوت ديفوار، عندما كان يواجه المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وأيضا بطولة كأس الأمم الإفريقية.