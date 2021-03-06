أبو تريكة ضمن أبرز لاعبي العالم الغائبين عن دوري الأبطال ودروجبا يقدم له الدعم..صورة

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تساؤلا حول من كان سيتألق بين المصري محمد أبو تريكة، والياباني ياسوهيتو إندو والبرازيلي روجيريو سيني.
Who would have flourished in a #UCL team had they played in Europe? 🤔 pic.twitter.com/DMe1fktHSs— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2021
وتفاعل جميع محبي النجوم الذين تم ذكرهم من جانب "يويفا"، وذلك بعد ما قدمه الثلاثي للفرق التي لعبوا لها ومنتخبات بلادهم في شتى البطولات المحلية والقارية والعالمية.
وعلق النجم الإيفواري ديديه دروجبا، مع المنشور مقدما دعمه للنجم المصري.
Him @trikaofficial @ChampionsLeague https://t.co/X1tZPTkelY pic.twitter.com/gObYTP9oxC— Didier Drogba (@didierdrogba) March 5, 2021
وواجه دروجبا اللاعب المصري محمد أبو تريكة في أكثر من مناسبة، وذلك مع منتخب بلاده كوت ديفوار، عندما كان يواجه المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وأيضا بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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