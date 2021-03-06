كلوب: فشل ليفربول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لن يؤدي لانهيار الريدز

أكد المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أنه لا يتوقع رحيل لاعبي الريدز عن أنفيلد حال الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "أعلم مدى انتماء اللاعبين، لسنا في وضع سيأتي فيه أي لاعب ويقول لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا وأريد الرحيل، هذا لن يحدث، أنا على دراية باللاعبين".

وأكد المدرب الألماني أن فشل ليفربول في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لن يؤدي لانهيار الريدز.

وأوضح: "هذا النادي لن يبتعد بشكل معتاد عن دوري الأبطال، نعيش عاما صعبا، لكن إمكانات وقوة النادي مختلفة تماما".

وتابع كلوب "يمكنني القول إننا لا نشعر بالقلق بشأن مستقبل ليفربول لأننا في أيدٍ أمينة".

وشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا في آخر 4 مواسم وتوج باللقب موسم 2018/2019، لكن في المواسم الستة، التي سبقت ذلك شارك الريدز في الدوري الأوروبي في 5 منها.

هذا ويتأخر ليفربول بـ22 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويحتل الريدز المركز السابع في البريميرليغ، وقد حصد 43 نقطة من 27 مباراة.