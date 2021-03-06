أول مركز داخلي للغطس العالي في العالم يظهر في قازان

قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، إن أول مركز داخلي للغوص العالي في العالم سيظهر في قازان للمشاركة في بطولة العالم الحادي والعشرين للرياضات المائية لعام 2025.

وأوضح أن الغوص العالي هو رياضة حديثة نسبيا في روسيا الاتحادية.

وقال خلال رحلة عمل إلى تتارستان: "المركز الداخلي سيزيد من شعبية هذه الرياضة في البلاد".

كما أضاف مكتب نائب رئيس الوزراء، أن أول مركز داخلي في العالم سيتم بناؤه في قازان لبطولة XXI FINA World Aquatics 2025.

تم دعم هذا المشروع من قبل الاتحاد الدولي للسباحة (FINA)، بما في ذلك مراعاة التحميل المستقبلي للمنشآت مع الأحداث الدولية، مما يوفر إقامة مسابقات على مختلف المستويات ومواقع تدريب للرياضيين.