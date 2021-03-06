وفاة متسابق سعودي في حادث خلال رالي الشرقية تويوتا الدولي

توفي المتسابق السعودي رياض الشمري، إثر تعرضه لحادث خلال مشاركته في رالي الشرقية تويوتا الدولي.

وبحسب تغريدة نشرها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم السبت، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد توفي الدرّاج السعودي رياض الشمري، بعد تعرضه لحادث خلال مشاركته في المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية.

ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي..

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. pic.twitter.com/Fc4e6pV9df — الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (@SAMF_GOV) March 6, 2021

وقال الاتحاد في تغريدته: "ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي".

وقد نشر الاتحاد تغريدة يؤكد فيها أن المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 شهدت بعض الحوادث، ثم نشر صورة الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد أثناء زيارته للمتسابقين المصابين في تلك الحوادث، للاطمئنان عليهم.

زيارة صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للاطمئنان على المتسابقين الذين تعرضوا لحوادث في المرحله الأخيرة من #رالي_الشرقية_تويوتا_الدولي 2021



نتمنى لهم بالشفاء العاجل 🙏🏼 pic.twitter.com/dq3y06laJU — الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (@SAMF_GOV) March 6, 2021

إلى ذلك فقد شهد الرالي عددا من الانسحابات بسبب الحوادث التي تعرض لها المتسابقون، وقد بدأت هذه الانسحابات بالبطل يزيد الراجحي الذي تعرض لحادث استلزم نقله مع ملاحه مايكل أور إلى المستشفى باستخدام مروحية، لإجراء مزيد من الفحوصات.