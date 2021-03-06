موسيماني عن كهربا: الأهلي لا يقف على أحد والمبادئ أهم.. فيديو

قال باتسيو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي إن فريقه لا يقف على أحد، مشددا على أن الحفاظ على المباديء أهم من أي شيء.

وبحسب ما قاله موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة فريقه مع فيتا كلوب الكونغولي في البطولة الإفريقية فقد أكد أن الأهلي لا يقف على أحد مهما كان، في إشارة للخلاف الأخير بينه وبين اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

يشار إلى أن النادي الأهلي كان قد اتخذ قرارا بإيقاف اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" شهرا، وتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب ما وصفه بـ"عدم الالتزام" عقب مشادة بينه وبين المدير الفني في غرفة خلع الملابس.

وعن تلك الأزمة اكد موسيماني قائلا: "نحن نحب جميع اللاعبين"، مشيرا إلى أنه "في بعض الأوقات تحدث مثل تلك الأمور، وهذا أمر طبيعي".

وتابع "في العائلة، يمكن لشخص أو اثنين الخروج عن الإطار، لكن في النهاية يجب أن تحافظ على الأخلاقيات داخل الفريق، نحن جميعاً نلعب معاً، وكل شخص له أهميته داخل الفريق".

وأضاف: "يجب أن نحافظ على الأجواء داخل غرفة خلع الملابس حتى لا نخسر الفريق من أجل فرد".

وضرب موسيماني مثلا بأن لاعبين كثيرين غابوا بسبب كورونا أو بسبب الإصابة، ومع ذلك حقق الفريق انتصارات، ويمكن لكم مراجعة النتائج، مؤكدا: "هذا دليل على أهمية الفريق وما يمتلكه".

وشدد المدير الفني الجنوب إفريقي على أن "اسم الأهلي أكبر من أي شخص، هذا من قبل أن أتواجد هنا، الأهلي له مبادئ وسوف نستمر في الحفاظ على تلك المبادئ، مع التأكيد أننا نحب جميع اللاعبين"، لافتا إلى أن "الأخلاقيات أمر مهم بالنسبة لنا، يجب أن يسود الالتزام".

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.