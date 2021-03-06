بعد انسحاب كل منافسيه... "موتسيبي" رئيسا لـ"كاف"

قال الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم إن "باتريس موتسيبي" رئيس نادي صن داونز أصبح رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وعبر تغريدة له على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم: "الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي بات رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما انسحب جميع المنافسين له".

South Africa's Dr Patrice Motsepe is set to become the next CAF President after all his opponents withdrew in a unanimous pre arranged pact with other candidates; Senghor, Yahya and Anouma.



CONGRATULATIONS!! pic.twitter.com/GCxfsb5nQH — SAFA.net (@SAFA_net) March 6, 2021

وأكد اتحاد جنوب أفريقيا، أن كل المترشحين أمام موتسيبي قد أعلنوا انسحابهم بشكل متفق عليه.

وأعلن كل من أوجستن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والإيفواري جاك أنوما، والموريتاني أحمد ولد يحيى، انسحابهم من سباق انتخابات "كاف"، ليفوز موتسيبي بمنصب رئيس "كاف" بالتزكية.

جدير بالذكر أن الانتخابات كان مقررا لها أن تعقد في الـ12 من شهر مارس/ آذار الجاري.