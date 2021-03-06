الزمالك يتلقى هزيمة قاسية أمام الترجي التونسي

حقق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا أمام الزمالك المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الترجي التونسي الأول ويليام توجوي بالديقة 26، قبل أن يعادل الزمالك من خلال أحمد فتوح في الدقيقة 39.

بعد ذلك حصل الترجي على ركلة جزاء ترجمها محمد بن رمضان بنجاح في الدقيقة 45، قبل أن يحرز نفس اللاعب الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53.

وبتلك النتيجة، رفع الترجي التونسي رصيده إلى النقطة السابعة بالمركز الأول، وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثانية في المركز الثالث.

وتعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك للطرد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بعد تدخل قوي مع لاعب الترجي التونسي في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.