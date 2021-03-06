وائل جمعة يعلق على أزمة كهربا مع الأهلي المصري

علق وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أزمات اللاعب محمود كهربا داخل النادي الأهلي، مشيرا إلى أنها تصرفات لا تليق بطبيعة ما تعودنا عليها داخل النادي الأهلي.

وقال جمعة، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت: "إذا استمر كهرباء بنفس الأزمات الذي يفتعلها سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، فلن يعيش في الأهلي أو في كرة القدم عموما بتلك بسبب تلك المشاكل"، بحسب موقع "في الجول" المصري.

وتابع، لاعب الأهلي السابق: "اسم النادي الأهلي هو الذي يعيش في وجدان الجماهير الحمراء العاشقة لفريقها، الجماهير لاتعشق أبوتريكة أو وعماد متعب أو وائل جمعة، بقدر ما تعشق النادي الأهلي"، مضيفا: "لذا على كهربا أن يعلم أنه يلعب داخل النادي الأكبر في القارة السمراء والمصنف عالميا".

وقال باتسيو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، في وقت سابق، إن فريقه لا يقف على أحد، مشددا على أن الحفاظ على المبادئ أهم من أي شيء.

وبحسب ما قاله موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة فريقه مع فيتا كلوب الكونغولي في البطولة الأفريقية فقد أكد أن الأهلي لا يقف على أحد مهما كان، في إشارة للخلاف الأخير بينه وبين اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

يشار إلى أن النادي الأهلي كان قد اتخذ قرارا بإيقاف اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" شهرا، وتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب ما وصفه بـ"عدم الالتزام" عقب مشادة بينه وبين المدير الفني في غرفة خلع الملابس.

🗣 وائل جمعة عبر بي إن سبورتس



💬 كهربا تصرفاته طفولية، الطفل لا يمكن توقع تصرفاته. مثل هذه الأمور تجعل أيامه معدودة في كرة القدم. في الأهلي لا يمكن أن تشذ عن المألوف أو تخرج عنه. pic.twitter.com/obO9DsJvaY — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 6, 2021

وشدد المدير الفني الجنوب أفريقي على أن "اسم الأهلي أكبر من أي شخص، هذا من قبل أن أتواجد هنا، الأهلي له مبادئ وسوف نستمر في الحفاظ على تلك المبادئ، مع التأكيد أننا نحب جميع اللاعبين"، لافتا إلى أن "الأخلاقيات أمر مهم بالنسبة لنا، يجب أن يسود الالتزام".

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.