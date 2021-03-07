هل بينهم محمد صلاح؟ كلوب يخرج عن صمته: لا أريد هؤلاء معي في ليفربول

خرج الألماني، يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن صمته، قبل ساعات من مباراة فريقه ضد فولهام، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب، في تصريحات تليفزيونية ، بشأن حالة الفريق الحالية وموقف لاعبيه والتعاقدات الجديدة، إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، "لا أريد العمل مع من يريد الرحيل، ولا توجد شروط للعب في ليفربول".

وأضاف: "من يضع لنا شروطا مثل اللعب في دوري أبطال أوروبا لا أريده معي في الفريق".

ويمر ليفربول حاليا بأسوأ أيامه، ومني بخمس هزائم متتالية على أرضه لأول مرة في تاريخ الدوري، آخرها على يد تشلسي بهدف نظيف الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ29 للبريميرليغ.

يشار إلى أن فريق ليفربول نال لقب البريميرليغ بسهولة في الموسم الماضي، لكن الإصابات أثرت على مسيرته في الموسم الحالي ويحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة متأخرا بأربع نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب، وشارك ليفربول في دوري أبطال أوروبا في آخر 4 مواسم ونال اللقب في 2019 لكن في المواسم الستة التي سبقت ذلك لعب في الدوري الأوروبي في 5 منها.