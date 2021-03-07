فرصة بقائه على قيد الحياة 20%... أليكس فيرجسون ينجو من نزيف دماغي حاد

تمكن السير أليكس فيرجسون من البقاء على قيد الحياة بعد إصابته بنزيف في الدماغ، وذلك بعد تمكن بعض المسعفين من إنقاذه.

وعرضت قصة فيرجسون عبر قصة لفيلم يحكي تفاصيل الحادثة وإمكانية بقائه على قيد الحياة بعدها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية.

وفي حديث فيرجسون البالغ من العمر 79 عاما عن تجربته، التي جعلته قريبا جدا من الموت، أوضح بأنه كان يكره فقدان ذاكرته جدا، كما زاد خوفه عندما فقد صوته ولم يعد قادرا على الكلام.

ومع مساعدة معالج النطق والقيام بالكثير من التمارين والمحاكاة العقلية تمكن بعد عشرة أيام من استعادة صوته.

وقال طبيب الجراحة الذي كان مشرفا على حادثة فيرجسون، إنه لم يكن لديه أملا للبقاء على قيد الحياة، ونسبة وفاته تجاوزت حينها الثمانين بالمئة، وما هو عليه الآن تقدم واضح فعلا، ونجاة حقيقية.

واختتم فيرجسون حديثه بعد حضوره الفيلم الوثائقي الذي يحكي قصة حادثته بأن هناك الكثير من المشاهد التي استوقفت مشاعره فعلا.