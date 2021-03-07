مستبعدا وردة والمحمدي... البدري يضم 6 محترفين لمعسكر المنتخب المصري

وبحسب "موقع يلا كورة"، فقد أعلن البدري أسماء 6 من المحترفين المصريين للانضمام لمعسكر المنتخب القادم.

وبهذا التحديد يكون البدري قد استبعد الثنائي المحترف أحمد المحمدي وعمرو وردة، من المعسكر القادم للفراعنة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهتين يومي 25، 29 مارس/ آذار الجاري، حيث سيلتقي على التوالي مع كينيا وجزر القمر، في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقد شملت قائمة المحترفين الـ 6 محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، المحترف في نادي الآرسنال الإنجليزي، وأحمد حجازي المحترف في اتحاد جدة السعودي، و محمود حسن تريزيجيه المحترف في أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا المحترف في أولمبياكوس اليوناني، ومصطفى محمد الموجود ضمن صفوف جالطة سراي التركي.

من جانبه أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أنه تم مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلي رحلة الفريق المسافرة إلي نيروبي يوم 23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 مارس الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب انتهاء مشاركة الأندية في البطولات الإفريقية.