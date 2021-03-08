أبرز اللقطات الاستعراضية من "مباراة كل النجوم" في الدوري الأمريكي لكرة السلة... فيديو

نجح يانيس أنتيتوكومبو في كل محاولاته الست عشرة للتصويب ليسجل 35 نقطة تاريخية الليلة الماضية ويقود فريق ليبرون للفوز 170-150 على فريق دورانت في مباراة كل النجوم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أتلانتا.

وبعد فوزه بمسابقة التصويبات الثلاثية، أحرز ستيفن كري ست ثلاثيات في الشوط الأول وثماني ثلاثيات في المجمل مسجلا 28 نقطة مع فريق ليبرون، الذي تفوق في أول ثلاثة أرباع في طريقه للتقدم 146-125، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.

Dame shooting free throws at the All Star Game! We love it! pic.twitter.com/o0DL98FOUJ — Portland Trail Blazers (@trailblazers) March 8, 2021

​وفقد كل فريق لاعبا واحدا عندما أُعلن في وقت سابق من يوم الأحد أن ثنائي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز جويل إمبيد وبن سيمونز لن يتمكنا من المشاركة بسبب مخالطتهما مصابا بكوفيد-19.

​وحل زيون وليامسون البالغ من العمر 20 عاما محل إمبيد في التشكيلة الأساسية لفريق دورانت، ليصبح رابع أصغر لاعب في تاريخ مباراة كل النجوم.

DAME FROM DEEP TO WIN IT ⌚️#NBAAllStar pic.twitter.com/v3o8Zq1VS3 — NBA TV (@NBATV) March 8, 2021

​والفوز هو الرابع على التوالي للفريق الذي يختاره ليبرون جيمس وفقا للنظام الجديد الذي بدأ في 2018. ولعب جيمس 13 دقيقة في الشوط الأول قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني بأكمله مع سيطرة فريقه إلى حد كبير على المباراة.

​ومع تأخره بنتيجة 146-125 بعد أول ثلاثة أرباع، كان أقرب ما وصل إليه فريق دورانت في الربع الأخير هو تقليص الفارق إلى 15 نقطة.

ولم يشارك دورانت في المباراة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

GIANNIS CAN'T MISS 😱



He's a perfect 16-16 from the field. #NBAAllStar pic.twitter.com/wJZJSGDiJ1 — NBA TV (@NBATV) March 8, 2021

​وفرض فريق ليبرون سيطرته على المباراة بعد تفوقه بنتيجة 27-8 في آخر ثلاث دقائق و54 ثانية من الربع الثاني.

​وساهم داميان ليلارد بتسجيله 11 نقطة، وأحرز كري سبع نقاط وأنتيتوكومبو خمس نقاط وكريس بول أربع نقاط بالإضافة إلى خمس تمريرات حاسمة في فترة تألق حولت تقدم فريق ليبرون بفارق نقطة واحدة إلى 100-80 بنهاية الشوط الأول.

​وبنجاحه في 16 تصويبة من 16 محاولة، ضاعف أنتيتوكومبو الرقم القياسي السابق في مباراة كل النجوم والذي حققه هال جرير لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في 1968.

​واختير أنتيتوكومبو، الذي سجل ثلاث تصويبات ثلاثية من ثلاث محاولات، كأفضل لاعب في المباراة.

​وسجل ليلارد 32 نقطة وجايلن براون 22 نقطة وبول جورج 17 نقطة مع فريق ليبرون. واستحوذ بول على ثماني كرات مرتدة ومرر 16 كرة حاسمة.

وتصدر برادلي بيل لاعبي فريق دورانت وأحرز 26 نقطة.

Presenting the 2021 Kia Kobe Bryant #NBAAllStar Game MVP: Giannis Antetokounmpo 🏆 pic.twitter.com/JXfn0yq77k — NBA TV (@NBATV) March 8, 2021

​وأضاف كايري إيرفينج 24 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، بينما أحرز كل من جيمس هاردن وجيسون تيتوم 21 نقطة، وسجل دونوفان ميتشل 15 نقطة وزاك لافين 13 نقطة.

"Milwaukee, this is for you!" 😂😂@Giannis_An34 with the Kia Kobe Bryant #NBAAllStar Game MVP award pic.twitter.com/7F1GCAKZ2q — NBA TV (@NBATV) March 8, 2021

​واستحوذ كواي ليونارد على تسع كرات مرتدة مع فريق دورانت، وسجل ثماني نقاط ومرر ثماني كرات حاسمة.