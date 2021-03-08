أبرز اللقطات الاستعراضية من "مباراة كل النجوم" في الدوري الأمريكي لكرة السلة... فيديو

وبعد فوزه بمسابقة التصويبات الثلاثية، أحرز ستيفن كري ست ثلاثيات في الشوط الأول وثماني ثلاثيات في المجمل مسجلا 28 نقطة مع فريق ليبرون، الذي تفوق في أول ثلاثة أرباع في طريقه للتقدم 146-125، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.
Dame shooting free throws at the All Star Game! We love it! pic.twitter.com/o0DL98FOUJ— Portland Trail Blazers (@trailblazers) March 8, 2021
وفقد كل فريق لاعبا واحدا عندما أُعلن في وقت سابق من يوم الأحد أن ثنائي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز جويل إمبيد وبن سيمونز لن يتمكنا من المشاركة بسبب مخالطتهما مصابا بكوفيد-19.
STEPH CAN’T BE STOPPED 😱#NBAAllStar pic.twitter.com/QGqm5hLmZi— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
وحل زيون وليامسون البالغ من العمر 20 عاما محل إمبيد في التشكيلة الأساسية لفريق دورانت، ليصبح رابع أصغر لاعب في تاريخ مباراة كل النجوم.
DAME FROM DEEP TO WIN IT ⌚️#NBAAllStar pic.twitter.com/v3o8Zq1VS3— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
والفوز هو الرابع على التوالي للفريق الذي يختاره ليبرون جيمس وفقا للنظام الجديد الذي بدأ في 2018. ولعب جيمس 13 دقيقة في الشوط الأول قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني بأكمله مع سيطرة فريقه إلى حد كبير على المباراة.
Spida beats the 3Q buzzer! 🕷#NBAAllStar pic.twitter.com/8ebMb9bQOR— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
ومع تأخره بنتيجة 146-125 بعد أول ثلاثة أرباع، كان أقرب ما وصل إليه فريق دورانت في الربع الأخير هو تقليص الفارق إلى 15 نقطة.
ولم يشارك دورانت في المباراة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
GIANNIS CAN'T MISS 😱— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
He's a perfect 16-16 from the field. #NBAAllStar pic.twitter.com/wJZJSGDiJ1
وفرض فريق ليبرون سيطرته على المباراة بعد تفوقه بنتيجة 27-8 في آخر ثلاث دقائق و54 ثانية من الربع الثاني.
LeBron, SHEESH! 😤#NBAAllStar pic.twitter.com/emrYxOcyBG— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
وساهم داميان ليلارد بتسجيله 11 نقطة، وأحرز كري سبع نقاط وأنتيتوكومبو خمس نقاط وكريس بول أربع نقاط بالإضافة إلى خمس تمريرات حاسمة في فترة تألق حولت تقدم فريق ليبرون بفارق نقطة واحدة إلى 100-80 بنهاية الشوط الأول.
We see you, @CP3 💪#NBAAllStar pic.twitter.com/6WE6RZ3HF4— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
وبنجاحه في 16 تصويبة من 16 محاولة، ضاعف أنتيتوكومبو الرقم القياسي السابق في مباراة كل النجوم والذي حققه هال جرير لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في 1968.
Steph just showing off 😱#NBAAllStar pic.twitter.com/kGxNQJIi35— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
واختير أنتيتوكومبو، الذي سجل ثلاث تصويبات ثلاثية من ثلاث محاولات، كأفضل لاعب في المباراة.
Curry showing off the hops 🐰#NBAAllStar pic.twitter.com/ZfRjSWyp1g— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
وسجل ليلارد 32 نقطة وجايلن براون 22 نقطة وبول جورج 17 نقطة مع فريق ليبرون. واستحوذ بول على ثماني كرات مرتدة ومرر 16 كرة حاسمة.
وتصدر برادلي بيل لاعبي فريق دورانت وأحرز 26 نقطة.
Presenting the 2021 Kia Kobe Bryant #NBAAllStar Game MVP: Giannis Antetokounmpo 🏆 pic.twitter.com/JXfn0yq77k— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
وأضاف كايري إيرفينج 24 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، بينما أحرز كل من جيمس هاردن وجيسون تيتوم 21 نقطة، وسجل دونوفان ميتشل 15 نقطة وزاك لافين 13 نقطة.
"Milwaukee, this is for you!" 😂😂@Giannis_An34 with the Kia Kobe Bryant #NBAAllStar Game MVP award pic.twitter.com/7F1GCAKZ2q— NBA TV (@NBATV) March 8, 2021
واستحوذ كواي ليونارد على تسع كرات مرتدة مع فريق دورانت، وسجل ثماني نقاط ومرر ثماني كرات حاسمة.
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