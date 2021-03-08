تسجيل
08:13 GMT08 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    أبرز اللقطات الاستعراضية من "مباراة كل النجوم" في الدوري الأمريكي لكرة السلة... فيديو

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1048303101_0:0:3267:1839_1200x675_80_0_0_c5d20f99f7c465460f87e43e295d5394.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202103081048303132-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    نجح يانيس أنتيتوكومبو في كل محاولاته الست عشرة للتصويب ليسجل 35 نقطة تاريخية الليلة الماضية ويقود فريق ليبرون للفوز 170-150 على فريق دورانت في مباراة كل النجوم بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أتلانتا.

    وبعد فوزه بمسابقة التصويبات الثلاثية، أحرز ستيفن كري ست ثلاثيات في الشوط الأول وثماني ثلاثيات في المجمل مسجلا 28 نقطة مع فريق ليبرون، الذي تفوق في أول ثلاثة أرباع في طريقه للتقدم 146-125، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية.

    ​وفقد كل فريق لاعبا واحدا عندما أُعلن في وقت سابق من يوم الأحد أن ثنائي فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز جويل إمبيد وبن سيمونز لن يتمكنا من المشاركة بسبب مخالطتهما مصابا بكوفيد-19.

    ​وحل زيون وليامسون البالغ من العمر 20 عاما محل إمبيد في التشكيلة الأساسية لفريق دورانت، ليصبح رابع أصغر لاعب في تاريخ مباراة كل النجوم.

    ​والفوز هو الرابع على التوالي للفريق الذي يختاره ليبرون جيمس وفقا للنظام الجديد الذي بدأ في 2018. ولعب جيمس 13 دقيقة في الشوط الأول قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني بأكمله مع سيطرة فريقه إلى حد كبير على المباراة.

    ​ومع تأخره بنتيجة 146-125 بعد أول ثلاثة أرباع، كان أقرب ما وصل إليه فريق دورانت في الربع الأخير هو تقليص الفارق إلى 15 نقطة.

    ولم يشارك دورانت في المباراة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

    ​وفرض فريق ليبرون سيطرته على المباراة بعد تفوقه بنتيجة 27-8 في آخر ثلاث دقائق و54 ثانية من الربع الثاني.

    ​وساهم داميان ليلارد بتسجيله 11 نقطة، وأحرز كري سبع نقاط وأنتيتوكومبو خمس نقاط وكريس بول أربع نقاط بالإضافة إلى خمس تمريرات حاسمة في فترة تألق حولت تقدم فريق ليبرون بفارق نقطة واحدة إلى 100-80 بنهاية الشوط الأول.

    ​وبنجاحه في 16 تصويبة من 16 محاولة، ضاعف أنتيتوكومبو الرقم القياسي السابق في مباراة كل النجوم والذي حققه هال جرير لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في 1968.

    ​واختير أنتيتوكومبو، الذي سجل ثلاث تصويبات ثلاثية من ثلاث محاولات، كأفضل لاعب في المباراة.

    ​وسجل ليلارد 32 نقطة وجايلن براون 22 نقطة وبول جورج 17 نقطة مع فريق ليبرون. واستحوذ بول على ثماني كرات مرتدة ومرر 16 كرة حاسمة.

    وتصدر برادلي بيل لاعبي فريق دورانت وأحرز 26 نقطة.

    ​وأضاف كايري إيرفينج 24 نقطة ومرر 12 كرة حاسمة، بينما أحرز كل من جيمس هاردن وجيسون تيتوم 21 نقطة، وسجل دونوفان ميتشل 15 نقطة وزاك لافين 13 نقطة.

    ​واستحوذ كواي ليونارد على تسع كرات مرتدة مع فريق دورانت، وسجل ثماني نقاط ومرر ثماني كرات حاسمة.

    الكلمات الدلالية:
    كرة السلة, الدوري الأمريكي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    محكمة لاهاي تطارد نتنياهو
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    هكذا تغير تعداد المواطنين المسيحيين في العراق خلال 100 عام
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك