لاعب التنس الروسي يدخل الجولة الثانية من بطولة الدوحة

دخل الرياضي الروسي، أسلان كاراتسيف، الجولة الثانية من بطولة التنس بالدوحة، التي تتجاوز جوائزها 785 ألف دولار.

وفاز كاراتسيف على اللاعب القطري مبارك زايد في الجولة الأولى من البطولة بنتيجة 6:4، 6:0. وأمضى لاعبا التنس ما يزيد قليلاً عن ساعة واحدة في الملعب، بحسب ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وسيتنافس كراتسيف في الجولة الثانية مع اللاعب المصنف رابعاً على العالم والمتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2020 النمساوي دومينيك تيم.

وتقام بطولة قطر للتنس 2021، على ملاعب مجمع خليفة للتنس والإسكواش بين 8 و13 مارس/آذار الجاري، بمشاركة العديد من نجوم الكرة الصفراء.