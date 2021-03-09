إعلام: قرار "صادم" من الأهلي بشأن كهربا... ونجم الزمالك يدخل على الخط

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن أن نادي الأهلي المصري، بصدد اتخاذ قرار "صادم" و"حاسم" بشأن أزمة لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا".

ونشرت صحيفة "الوطن" المصرية، تقريرا نقلت فيه عن مصادر قولها إن الأهلي بات يفكر حاليا في إنهاء خدمات لاعبه كهربا، وبيعه في نهاية الموسم الجاري 2020-2021.

وأرجعت المصادر ذلك إلى القدر الكبير من المشاكل، التي اختلقها كهربا خلال الفترة القليلة التي تواجد بها في الفريق الأحمر، وآخرها مشادته مع المدير الفني للفريق، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ومن المتوقع، بحسب المصادر أن تقبل إدارة الأهلي بيع كهربا، لأعلى سعر تحصل عليه مقابل خدماته، بعد أقل من عام على قدومه إلى القلعة الحمراء.

وأوضحت المصادر أنه في حالة عدم حصول الأهلي على السعر النهائي لبيع كهربا، فسيعرضه للإعارة.

نجم الزمالك

وقالت المصادر أيضا إن الأهلي بدأ حاليا في البحث عن بدائل "كهربا" بعدما خرج بصورة شبه كبيرة من حسابات موسيماني.

ولفتت المصادر إلى أن أبرز خيارات الجهاز الفني للأهلي، هو الحصول على خدمات نجم الزمالك، أحمد سيد زيزو.

كما سيدخل في حسابات الأهلي أيضا، عبد الرحمن مجدي لاحب الإسماعيلي، أو أحمد سمير لاعب طلائع الجيش.

وأعلن نادي الأهلي المصري، قبل أيام، إيقاف لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا"، شهرا، وتغريمه 200 ألف جنيه مصري. وأرجع الأهلي العقوبة بحق كهربا، بسبب "عدم الالتزام"، من دون أن يوضح أي تفاصيل.

ولكن مصادر لموقع "في الجول"، قالت إن السبب الحقيقي للعقوبة هو خلاف نشب بين كهربا والمدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني.

وأوضحت المصادر أن الخلاف بدأ عقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد، حينما دخل موسيماني إلى غرفة خلع الملابس وبدأ في مصافحة اللاعبين، ولكن كهربا رفض مصافحته وقال له بالإنجليزية "غو... غو (اذهب... اذهب)"، وهو ما أثار غضب المدرب الجنوب أفريقي.

​وحاول بعدها كهربا الاعتذار لموسيماني، ولكن إدارة الأهلي قررت إصدار تلك العقوبة كإجراء مؤقت مبدئي، بعدما أصر موسيماني على فكرة الاستغناء عن خدمات اللاعب نهائيا.

كما أكد الإعلامي المصري، هاني حتحوت، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن سبب إيقاف وتغريم كهربا هو خلافه مع موسيماني، وليس حضوره الزفاف أو الشماريخ.