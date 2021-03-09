باريس سان جيرمان يصدر بيانا بشأن مشاركة نيمار في مواجهة برشلونة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء 9 مارس/آذار، عن خبر صادم، قبل المواجهة النارية أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان غدا الأربعاء فريق برشلونة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الباريسي، في بيان نشره موقع "غول" الرياضي العالمي، إن نجم هجومه البرازيلي، نيمار، سيغيب عن المواجهة.

ولفت باريس سان جيرمان في بيانه إلى أن نيمار، لا يزال يواصل برنامجه العلاجي من إصابة لحقت به في الفخذ الشهر الماضي.

وتعتبر المواجهة بين نيمار وزملائه في برشلونة، فريقه السابق، واحدة من المواجهات التي تنتظرها جماهير كرة القدم، بعد أن ترك البارسا بمقابل قياسي بلغ 222 مليون يورو في عام 2017.

وغاب نيمار عن مباراة الذهاب باستاد كامب نو، لكن الفريق الباريسي لم يتأثر كثيرا بغيابه وانتصر 4-1 بفضل ثلاثية من كيليان مبابي.