وكالة: اليابان تقرر إقامة "أولمبياد طوكيو" من دون مشجعين أجانب

قالت تقارير صحفية عالمية، اليوم الثلاثاء 9 مارس/آذار، إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، من دون مشجعين أجانب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن اليابان قررت استضافة أولمبياد طوكيو هذا العام دون جمهور من خارج البلاد، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وتم تناول هذه القضية أيضًا، التي نشرت الخبر، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، خلال اجتماع عبر الإنترنت بين رؤساء اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية، وإدارة طوكيو.

وركز الاجتماع على أن تكون الأولمبياد آمنة وناجحة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، الذي أدت جائحته إلى تأجيل ألعاب طوكيو 2020 لمدة عام.

وأفيد بأنه خلال شهر آذار/مارس، يجب حل مسألة استضافة الجمهور الأجنبي.

وذكرت قناة "أن أتش كيه" التلفزيونية، أن حفل افتتاح الشعلة الأولمبية في اليابان يوم 25 مارس، قد يقام دون جمهور.

وتدرس السلطات اليابانية، بحسب مصادر، عدة سيناريوهات للأولمبياد، بما في ذلك وخلف الأبواب المغلقة أو مع عدد محدود من المتفرجين، خوفًا من عدم التمكن من التغلب على جائحة "كوفيد-19" بحلول الصيف.

ومن المقرر أن تقام الألعاب الأولمبية في طوكيو في الفترة من 23 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس هذا العام.