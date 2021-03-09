قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي... عودة 4 لاعبين وغياب معلول وسليمان

شهدت القائمة التي أعلنها المدير الفني لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، لخوض مباراة الإسماعيلي، عودة 4 لاعبين من الإصابة، بينما تأكد غياب نجمي الفريق، علي معلول ووليد سليمان.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي فقد أعلن بيتسو موتسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي المرتقبة غدا الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة 12 من عمر الدوري العام المصري.

وبالنسبة للاعبين الأربعة العائدين من الإصابة، فهم ناصر ماهر وصلاح محسن ورامي ربيعة وسعد سمير.

وكان ماهر قد غاب عن الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها ديسمبر الماضي خلال مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة.

ويغيب عن القائمة أيضا مهاجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، والذي صدر بحقه قرار إيقاف لمدة شهر بسبب ما حدث منه مع المدير الفني بيتسو موسيماني.

أيضا يغيب عن الأهلي بسبب الإيقاف كل من أيمن أشرف، محمود وحيد وطاهر محمد طاهر بالإضافة إلى حمدي فتحي بسبب الإيقاف.

وعن القائمة النهاية للمباراة ففي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وفي خط الدفاع أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير، وفي خط الوسط ناصر ماهر وأكرم توفيق وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، جونيور أجايي.

أما عن خط الهجوم فيتكون من مروان محسن، والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، أحمد نبيل كوكا.

يشار إلى أن الأهلي كان قد حقق الفوز على طلائع الجيش في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 24 نقطة جمعها من 10 مباريات.