إعلام: مبابي يرفض كل عروض "باريس سان جيرمان" المغرية ويصر على الرحيل

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي "باريس سان جيرمان"، من تجديد عقده معهم.

ينتهي عقد مبابي مع نادي "باريس سان جيرمان" بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من ناديه لربطه بعقد جديد، ومحاولات أخرى من ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن مبابي مصر على رفض تجديد عقده مع "باريس سان جيرمان"، ويرغب في خوض تجربة جديدة.

وأضاف التقرير، أن سان جيرمان عرض على مبابي تجديد عقده لمدة 4 أو 5 مواسم جديدة، ومعادلة راتبه براتب زميله البرازيلي نيمار، وحصوله على 30 مليون يورو سنويا، لكنه رفض العرض.

👐”Si Mbappé quiere dinero se quedará en París. Si quiere ser el mejor jugador del mundo fichará por el Real Madrid".



EL EDITORIAL de @jpedrerol. #JUGONES pic.twitter.com/UX9JqjlkRz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 9, 2021

​وبالتالي، لن يكون أمام "باريس سان جيرمان" سوى خيارين، الأول هو بيعه في الصيف المقبل، والاستفادة ماليا، والثاني هو الإبقاء عليه حتى نهاية عقده، ومن ثم رحيله مجانا.

وكشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية سابقا، أن السعر الذي حدده "باريس سان جيرمان" لبيع نجمه صاحب الـ 22 عاما هو 200 مليون يورو.

وأوضحت أن تحديد السعر صدر من قبل النادي وحصل على تصديق مجموعة قطر للاستثمار الرياضي، المالك للنادي منذ عام 2011.