مافيا إيطالية تهدد الدولي الجزائري آدم وناس بعد تألقه في مبارة ناديه ضد تورينو

تعرض الدولي الجزائري آدم وناس لاعب نادي كروتوني الإيطالي إلى سلسلة من العبارات العنصرية وصل بعضها إلى حد التهديد بالقتل من طرف مناصري نادي تورينو.

وتمنى له البعض "الموت" وطالبه "بالعودة إلى أفريقيا" ووصف في أحد التعليقات بأنه "قرد" و"زنجي".

وأعاد وناس نشر تلك التعليقات على حسابه الرسمي، متسائلا "هل من العادي أن يحصل هذا".

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رئيس كروتوني، جاني فرينا، قال في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "يجب إدانة العنصرية دائما وفي أي ظرف، بشكل واضح وصريح". وأردف: "ولا يكفي الحديث عن تصرف "قلة من الناس"، يجب أن يكون لكل شخص موقف لا لبس فيه، خاصة للأشخاص أمثالنا الذين يشكلون مثالا للملايين من الأطفال".

وشدد فرينا على أن: "وناس هو لاعب كرة، ولكن قبل كل شيء هو شاب. ما يجعله "مختلفا" عن الآخرين هو موهبته فقط".

وسجل صانع الألعاب الهدف الأخير في اللقاء في الوقت بدل الضائع ومرر الكرة الحاسمة في الهدف الثالث واختير رجل المباراة.

لقي النجم الدولي الجزائري "آدم أوناس" الإطراء في الدوري الإيطالي بعد اختياره كثاني أفضل لاعب في الجولة الـ26.

جناح فريق كروتوني تحصل على علامة 9.0 من موقع هوسكورد المختص في الأرقام والاحصائيات خلف نجم نابولي إنسيني الذي نال 9.2.

هذا كما تواجد لاعب الخضر في التشكيلة المثالية للجولة الـ26 وفق ذات الموقع، رفقة عديد النجوم على غرار موراتا مهاجم اليوفي.