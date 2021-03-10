وسط أنباء عن عودته للزمالك... كارتيرون يفسخ عقده مع التعاون السعودي

كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني لفريق التعاون السعودي الفرنسي باتريس كارتيرون، أتم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي مع إدارة النادي.

"هناك حالة من عدم الرضا من جانب إدارة النادي تجاه المدرب، وأنه أتم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي مع إدارة النادي السعودي".

ونقل موقع "يلا كورة" عن مصدر داخل نادي التعاون، اليوم الأربعاء، أن

ووفقا للموقع، أفاد مصدر آخر بأن فسخ التعاقد قد يتم اليوم ليكتب المدرب الفرنسي السطر الأخير في قصته مع الفريق السعودي.

كما نقل الموقع عن مصدر في نادي الزمالك: "أن الشرط الجزائي في عقد المدرب الفرنسي مع التعاون هو العقبة، إذا تم فسخ التعاقد بينهم بالتراضي، قد يتولى المدرب تدريب الزمالك".

وفي السياق، كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن توصل مسؤولي الزمالك لاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق ومدرب التعاون السعودي الحالي، في ظل بحث إدارة الزمالك عن مدير فني جديد لخلافة جايمي باتشيكو المدرب الحالي للفريق، بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

بعد اعتذار كوبر عن تدريب الزمالك، رسميًا كارتيرون مدير فني للزمالك و يعاونه ماكيدا و الشيشيني و امير عبد العزيز و محمود سعد مدير كره و رحيل كل الجهاز الفني الحالي، كارتيرون تنازل عن اكتر من نص مرتبه مع التعاون من اجل جماهير الزمالك و يصل القاهرة غدا بدون اي شرط جزاءي للتعاون — Omar Rabie Yassin - عمر ربيع ياسين (@omarrabieyassin) March 10, 2021

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بعد اعتذار كوبر عن تدريب الزمالك، رسميًا كارتيرون مدير فني للزمالك ويعاونه ماكيدا والشيشيني وأمير عبد العزيز ومحمود سعد مدير كرة ورحيل كل الجهاز الفني الحالي".

وأضاف: "كارتيرون تنازل عن أكثر من نص مرتبه مع التعاون من أجل جماهير الزمالك، ويصل القاهرة غدا دون أي شرط جزائي للتعاون".

يذكر أن كارتيرون قد تولى تدريب الزمالك في ديسمبر/كانون الأول 2019، قبل أن يرحل في سبتمبر/أيلول 2020، بعد أن فاز بلقبي السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.