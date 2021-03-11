الإيقاف والغرامة في انتظار مدرب الأهلي المصري موسيماني

وقالت بوابة "الجمهورية" أن موسيماني معرض للعقوبة بعد سخريته من محمد مجدى، حارس مرمى الإسماعيلى، أثناء اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وكان بيتسو موسيمانى، قد سخر من محمد مجدى، حارس مرمى الاسماعيلى، بحسب تصريحات علاء وحيد، المتحدث الرسمى باسم قلعة الدراويش، اثناء سريان اللقاء.

وأضاف المتحدث الرسمى لنادى الإسماعيلى، أن على بيتسو موسيمانى، تقديم الاعتذار للاعب، حتى لا تتوتر العلاقة بين الناديين، خاصة وان العلاقة كانت أكثر من ممتازة خلال الفترة الماضية.

وفى حالة تورط موسيمانى بالسخرية، من حارس مرمى الإسماعيلى، محمد مجدى، فإن عقوبة الإيقاف مباراتين تنتظره، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، حسب لائحة العقوبات.

يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزا مستحقا أمس، على الإسماعيلى، بهدفين نظيفين، فى المباراة المؤجلة بينهما، من الجولة الـ 12، من مسابقة الدورى الممتاز، محتلا المركز الثانى برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، بينما يحتل الإسماعليى المركز الـ 16برصيد 10 نقاط من 15 لقاء.