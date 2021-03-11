جدل كبير حول ركلة جزاء أدّت لفوز الاتحاد على الشباب

أثارت ركلة الجزاء التي حصل عليها فريق الاتحاد خلال مواجهته أمام الشباب، موجة كبيرة من الجدل.

وعلق أكثر من خبير تحكيمي، على الركلة التي تسببت في فوز الاتحاد أمام الشباب، بهدفين مقابل هدف، بحسب ما نشره موقع "سعودي".

ونقل الموقع عن الخبير التحكيمي، عبد الرحمن الزيد، قوله إن "قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لفريق الاتحاد عند الدقيقة 77 (خاطئ)".

كما علق الخبير التحكيمي، عمر المهنا، بقوله: "ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الاتحاد في الدقيقة 77، غير صحيحة".

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فاز على ضيفه الشباب، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد الفوز، صعد رصيد الاتحاد إلى 41 نقطة واحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الشباب عند 45 نقطة في المركز الأول.