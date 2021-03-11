إيران تحسم الأمر: لن نذهب إلى السعودية

أعلن وزير الشباب والرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر، مساء اليوم الخميس، أن الأندية والمنتخبات الإيرانية لن تلعب في الأراضي السعودية، وذلك على خلفية إعلان قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، جاءت تصريحات سلطاني بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدول التي ستستضيف مباريات دور المجموعات، في دوري أبطال آسيا، التي تنطلق في أبريل/ نيسان المقبل.

المجموعة 1⃣ و4⃣: الرياض 🇸🇦

المجموعة 3⃣: جدة 🇸🇦

المجموعة 2⃣: الشارقة 🇦🇪

المجموعة 5⃣: الهند 🇮🇳

المجموعة 6⃣ و7⃣ و🔟: تايلاند 🇹🇭

المجموعة 8⃣ و9⃣: يتحدّد لاحقاً



🤩 تم اليوم الإعلان عن الدول المضيفة لمباريات دور المجموعات في #دوري_أبطال_آسيا 2021 ⬇️https://t.co/hhH8EvPAdM#ICYMI pic.twitter.com/Mjc1CZ7VMt — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 11, 2021

وتقرر أن تستضيف السعودية مباريات 3 مجموعات بنظام التجمع في دوري أبطال آسيا، تضم أندية إيرانية.

وأضاف "كما في السنوات السابقة، لاعتبارات سياسية، لم يأتوا (السعوديون) إلى بلادنا، وتم نقل البطولة إلى دولة ثالثة، والآن نعتقد أن هذا يجب أن يحدث مع الأندية الإيرانية".

وعن الإعلان عن قرعة مباريات دوري أبطال آسيا ، واستضافة السعودية مباريات ناديي استقلال، وتراكتور سازي تبريز الإيراني، قال الوزير: "تقييمنا لهذه القرارات ليس جيدا".

وتابع "إذا كانت المباراة ستقام بين منتخبي إيران والسعودية، يجب أن تقام في بلدنا أو في بلد ثالث".

يذكر أنه منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، مطلع يناير 2016، على خلفية اقتحام محتجين إيرانيين مبنى سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، لم يلعب البلدان سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية.