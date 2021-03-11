رسميا... التعاون السعودي يشكر كارتيرون ويعلن فسخ التعاقد معه

وجه نادي "التعاون" السعودي الشكر للفرنسي باتريس كارتيرون، معلنا فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

أعلن النادي السعودي عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، أن إدارة النادي تقدمت بالشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدمه من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

وأوضح البيان أن "التأخر في إعلان فك الارتباط كان تلبية لرغبة كارتيرون".

ووصل كارتيرون إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، وسط أنباء عن توليه تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

بينما نفى جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي للزمالك نيته الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا والتي أقيمت مساء اليوم في الدوري المصري وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.