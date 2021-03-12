النني يسجل هدفا لـ "الأرسنال" في الدوري الأوربي... فيديو

وبحسب تدوينة نشرها حساب الفريق الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أسهم هدف النني في فوز الفريق على مضيفه أولمبياكوس اليوناني في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

Mohamed Elneny!!!!!!!



The best Egyptian in the Premier League and now in Europe



Olympiacos 1-3 Arsenal #UEL #OLYARS pic.twitter.com/zXZ78Qc07V — ArsenalVideo (@arsenal_video) March 11, 2021

وقبل نزول النني في آخر 10 دقائق من المباراة، كانت النتيجية تتجه إلى التعادل بهدف واحد لكلا الفريقين، لكن وعقب دخوله مباشرة كبديل لزميله ويليان استطاع أرسنال التقدم بهدف من رأسية غابرييل.

وبعدها بدقائق سجل النني هدفا من تسديدة صاروخية في الدقيقة الـ85 ، ليسهم بفوز فريقه بنتيجة 3 – 1 ويسهل عليه المهمة في مباراة الإياب التي ستقام في لندن.