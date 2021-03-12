بالتزكية... لحظة الإعلان عن فوز باتريس موتسيبي برئاسة الكاف... فيديو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تولي باتريس موتسيبي الجنوب إفريقي، رئاسة الاتحاد بالتزكية، عقب انسحاب المرشحين الآخرين.

ووفقا لمقطع فيديو نشره حساب "يلا كورة" على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، فقد أكد الاتحاد انسحاب كل المرشحين وأعلن فوز موتسيبي، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الجمعة في العاصمة المغربية الرباط.

لحظة إعلان فوز موتسيبي برئاسة الكاف pic.twitter.com/j0tT39dMvR — Yallakora (@Yallakoranow) March 12, 2021

وكان الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم قد أكد في الـ6 من مارس/ آذار الجاري، إن "باتريس موتسيبي" رئيس نادي صن داونز أصبح رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بعدما انسحب جميع المنافسين له بشكل متفق عليه.

وأعلن كل من أوجستن سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والإيفواري جاك أنوما، والموريتاني أحمد ولد يحيى، انسحابهم من سباق انتخابات "كاف"، ليفوز موتسيبي بمنصب رئيس "كاف" بالتزكية.

جدير بالذكر أن الانتخابات كان مقررا لها أن تعقد اليوم 12 مارس، لكن الأمر جرى بالتزكية نظرا لانسحاب كل المرشحين.

وباتريس موتسيبي هو ملياردير جنوب إفريقي، يبلغ من العمر 59 عاما وهو رئيس ومالك صنداونز، وسيخلف باتريس موتسيبي الملغاشي أحمد أحمد، والذي انتخب رئيسا لكاف قبل أربعة أعوام، قبل إيقافه في نوفمبر الماضي بسبب تهم بالفساد.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قررت تخفيض عقوبة إيقاف أحمد أحمد لمدة عامين بدلاً من 5 أعوام، مع تغريمه مبلغ 50 ألف فرانك سويسري.

يُذكر أن كاف أعلن في يناير الماضي عودة أحمد أحمد لمنصبه رسمياً بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية بتعليق قرارات الاتحاد الدولي للعبة بإيقافه 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف فرانك سويسري.