معلول يعلن قائمته لمنتخب سوريا: لست مسؤولا عن خريبين... والسومة حاضر

أعلن مدرب المنتخب السوري لكرة القدم نبيل معلول قائمة اللاعبين التي ستشارك في المباراتين الوديتين أمام البحرين وإيران، استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمت القائمة كلا من إبراهيم عالمة وطه موسى وأحمد مدنية وشاهر الشاكر، وحسين جويد وعمرو ميداني وفارس أرناؤوط ويوسف الحموي، ويوسف محمد وعمرو جنيات وأحمد الصالح وعبد الرزاق محمد وثائر كروما.

إضافة إلى مؤيد العجان وخالد كردغلي ومؤمن ناجي ومحمد عنز وكامل حميشة، وماهر دعبول وعبد الله الشامي وإياز عثمان ومحمد عثمان وأحمد الأشقر، وخالد المبيض ومحمود المواس ومحمد المرمور ومارديك مارديكيان وورد السلامة ومحمد ريحانية، ومحمد الحلاق وعمر السومة وعلاء الدين الدالي وعبد الرحمن بركات ومحمود البحر.

ويلتقي المنتخب السوري نظيره البحريني في الـ 25 من آذار/ مارس الحالي، أما إيران فيلتقيها في الـ 30 من الشهر نفسه.

أسماء جديدة

وضمت قائمة المدرب التونسي أسماءً جديدة؛ وهم محمد الحلاق وثائر كروما ومحمود البحر وشاهر الشاكر.

وأوضح معلول خلال مؤتمر صحفي في مقر اتحاد كرة القدم بدمشق؛ أن القائمة شملت 34 لاعباً من أجل تجربة لاعبين جدد، وكذلك في حال تعذر وصول البعض بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وأضاف أنه "يتابع جميع لاعبي المنتخب السوري سواء في الدوري المحلي، أو الدوريات العربية والأسيوية والأوروبية، إضافة إلى التواصل مع محترفين آخرين".

السومة: غياب أو حضور

وانتشرت أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن اعتذار المهاجم عمر السومة عن اللحاق بمباراتي المنتخب السوري رغم وجوده بالقائمة.

وردا على ذلك قال نبيل معلول إنني: "متفاجئ من هذه الأخبار والسومة معنا لحد الآن، ونحن على تواصل دائم".

وبخصوص مشاكل السومة مع ناديه الأهلي أوضح نبيل معلول أنه لاعب كبير ومعنوياته عالية، وما يحدث لن يؤثر على مستواه.

خريبين خارج القائمة

وخلت قائمة المنتخب السوري من مهاجم فريق الوحدة الإماراتي عمر خريبين، بسبب عقوبة تأديبية إثر خلافه السابق مع المدرب نبيل معلول.

وتعليقاً على ذلك قال معلول "لم أكن وراء عقوبة خريبين، والعقوبة أصدرها اتحاد الكرة من تلقاء نفسه، وأنا استبعدته من معسكر الإمارات"، مضيفاً "من الممكن رفع العقوبة عن خريبين ولا يتم استدعاؤه.. فالأمر فني بحت".

وأكد المدرب التونسي أنه لم يعاقب سابقاً أي لاعب خلال تدريبه الكويت وتونس، مشيراً إلى أنه ضد معاقبة أي لاعب يقدم إضافةً للفريق.

ملف المحترفين

وبخصوص ملف اللاعبين المحترفين في الخارج وإمكانية ضمهم للمنتخب السوري، قال معلول إن: "اللاعبين يسعون لتمثيل منتخبات البلدان التي يوجدون فيها بالبداية، وعند الفشل بذلك يفكرون باللعب للمنتخب السوري".

وأوضح أن اللاعب خليل الياس أرسل موافقته للعب مع المنتخب وبدأت إجراءات ضمه، بينما لم يرسل بابلو صباغ وعبد الرحمن ويس موافقتهما بعد.

التأهل إلى كأس العالم

وذكر مدرب المنتخب السوري لكرة القدم أن وصول "نسور قاسيون" إلى كأس العالم يحتاج إلى وقت خاصة في ظل الظروف الصعبة التي حصلت السنة الماضية.

وأكد أنه قبل تدريب المنتخب السوري لقيادته إلى المونديال، مشيراً إلى أن المسؤول الأول عن النتائج هو الإطار الفني، بينما مسؤولية اتحاد كرة القدم توفير سبل النجاح.

وذكر معلول أن مستوى الدوري المحلي في سوريا أقل من المتوسط، مشيراً إلى أن اللاعبين غير قادرين على لعب مباراتين برتم عالٍ خلال أسبوع واحد.

وسبق أن قرر الاتحاد الدولي والآسيوي لكرة القدم تأجيل التصفيات الآسيوية إلى شهر يونيو/ حزيران المقبل بسبب فيروس كورونا، ويمتلك المنتخب السوري خمس عشرة نقطة من خمسة انتصارات ليتصدر المجموعة الأولى.