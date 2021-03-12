تعرض الخطيب لوعكة صحية أثناء افتتاح فرع جديد للنادي الأهلي

تعرض رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في مصر، محمود الخطيب لوعكة صحية، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت مواقع صحفية مصرية، أن الخطيب تعرض لوعكة صحية، أثناء افتتاح فرع النادي الأهلي في محافظة الأقصر، في صعيد مصر.

وخلال افتتاح الفرع الجديد للنادي بعيدا عن العاصمة القاهرة، تعرض الخطيب لبعض الآلام مما أدى به لمغادرة الحفل.

ويعمل النادي الأهلي في مصر على التوسع خارج القاهرة، حيث يمتلك 3 أفرع، هي الجزيرة، ومدينة نصر شرقي القاهرة، والشيخ زايد بالجيزة.

ويشمل فرع الأهلي في الأقصر، ملعبا لكرة القدم بمدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وعدد من المنشآت الأخرى التي تقدم خدمات اجتماعية ورياضية للأعضاء.

يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزا على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة بينهما، من الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز، محتلا المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 16برصيد 10 نقاط من 15 لقاء.