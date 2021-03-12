أول تصريحات من كارتيرون بعد إعلان توليه إدارة الزمالك

أطلق المدرب الفرنسي، باتريس كارتيرون، أول تصريحاته بعد إعلان توليه الإدارة الفنية لفريق الزمالك المصري.

وقال كارتيرون في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "الوطن" المصرية: "أشعر بالسعادة لعودتي من جديد لقيادة الزمالك".

وتابع المدرب الفرنسي بقوله "هدفي الأساسي هو مساعدة الفريق على العودة للطريق الصحيح، وتحقيق البطولات".

واستمر كارتيرون بقوله "لا خلاف أن الزمالك يملك إمكانيات فنية رائعة، وكل عناصر الفريق على أعلى مستوى، ومهمتي ليست فنية فقط، لكن ما يهمني هو استعادة الروح المفقودة في الفريق وهذا ما قلته للاعبين خلال اجتماعي معهم اليوم وواثق بأنهم سيساعدوني على تنفيذ ذلك".

وقال مدرب الزمالك الجديد إنه وافق على العودة إلى الفريق الأبيض، من أجل "رد الجميل" إلى النادي المدين له وللجماهير بأي نجاحات حققها في الولاية السابقة، مضيفا "اللعب بروح وقلب هو ما سيجعل الفريق يتخطى المرحلة الصعبة الحالية".

ووجه كارتيرون رسالة إلى جماهير الزمالك، قال فيها: "أشعر بالسعادة بالعودة مرة أخرى من أجلكم، لقد تنازلت عن الاستمرار في السعودية بمقابل أكبر من أجل العودة لنادي الزمالك، ولكني عدت إليكم من أجل حصد البطولات".

واستطرد المدرب الفرنسي

"الزمالك اسم كبير للغاية، فالأشخاص يرحلون ويأتي غيرهم ويبقى اسم النادي، والجميع في الوقت الحالي داخل النادي يعمل على توفير عوامل الاستقرار والمناخ الجيد لعودة الفريق لمكانته الطبيعية".

وتطرق كارتيرون بحديثه عن مباراة الترجي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، قائلا "بالروح والعزيمة يمكن للزمالك الفوز على واحد من أقوى الفريق في أفريقيا من الناحية الفنية والبدنية".

وكان نادي التعاون السعودي قد أعلن في وقت سابق، فسخ تعاقده مع كارتيرون.

أعلن النادي السعودي عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، أن إدارة النادي تقدمت بالشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدمه من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

وفي المقابل، قرر الزمالك إقالة مديره الفني، جايمي باتشيكو، بعد مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، التي فاز فيها الزمالك بهدفين نظيفين.