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    مباراة لبفربول ضد شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، 2 يناير/ كانون الثاني 2020

    رئيس الدوري الإنجليزي: أتمنى عودة الجماهير قبل نهاية الموسم الحالي

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    رياضة
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    قال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية إنه من المخطط استقبال نحو عشرة آلاف متفرج في الملاعب في اخر جولتين من المسابقة هذا الموسم.

    ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن ماسترز قوله "نأمل أن تشهد آخر جولتين من هذا الموسم حضور ما يصل إلى عشرة آلاف متفرج في كافة المباريات.

    جماهير ملعب سان سيرو
    © AFP 2021 / MIGUEL MEDINA
    رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يتوقع عودة الجماهير الموسم المقبل

    وأضاف: "يتعين علينا تجاوز تلك الخطوات الأولية في خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة للوصول إلى المرحلة التي ستعود فيها الجماهير للملاعب، لذلك نأمل في أن تكون هذه نهاية رائعة للموسم".

    وقال ماسترز إن توقف موسم 2019-2020 وغياب الجماهير بسبب أزمة كوفيد-19 تسبب في تكلفة باهظة.

    وأضاف ماسترز "قرب نهاية هذا الموسم ستصل الخسائر إلى نحو ملياري جنيه استرليني (2.78 مليار دولار) منذ بداية الجائحة في إيرادات المباريات و البث التلفزيوني".

    وتابع: "واصلت الأندية الاستثمار في تشكيلتها، لكن في النهاية كلما قلت الأموال التي تجنيها اللعبة والأندية، سيقل ما يتم إنفاقه على المدى القصير".

    وأوضح:

    "مع بداية الموسم المقبل، هدفنا عودة الجماهير للملاعب بالكامل، وتوفر لنا خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة هذه الفرصة".

    وحددت الحكومة البريطانية الشهر الماضي تخفيضا من أربع مراحل على القيود المفروضة في البلاد بسبب كوفيد-19.

    وفي إطار المرحلة الثالثة من "خريطة الطريق" التي وضعتها الحكومة البريطانية، ستتمكن الملاعب الكبيرة للغاية، في حال استيفاء كافة الشروط، بداية من 17 مايو/ أيار المقبل من استقبال ما يصل إلى عشرة الاف متفرج أو 25 في المئة من سعة الاستاد، أيهما أقل.

    واستقبلت بعض الملاعب في إنجلترا عددا محدودا من الجماهير لفترة قصيرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكن الحكومة فرضت إغلاقا جديدا بعد موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.

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