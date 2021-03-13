ميسي لم يتخلى عن فكرة الانتقال لناد إنجليزي

لايزال مستقبل نجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، مجهولا.

ولم يقدم الأرجنتيني أي إشارات حتى الآن حول استعداده لتوقيع عقد جديد، وفي 30 يونيو/حزيران سيصبح حرا بالانتقال.

وبحسب شبكة ESPN، فإن زميله في المنتخب ولاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، قد يكون بديلا محتملا لميسي في حال قرر مغادرة النادي.

بالنسبة لميسي، فإن الانتقال إلى مانشستر سيتي، الذي يدربه بيب جوارديولا، أمر مرجح للغاية. ولم يتخل عن هذه الفكرة.

وكان من المفترض أن يلعب أغويرو دورا رئيسيا في إقناع ميسي بالانتقال إلى مانشستر، لكن الأمور تتجه الآن نحو رحيل أغويرو عن سيتي في نهاية الموسم بشكل حر.