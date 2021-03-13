"كاف" يخطر جميع أندية أفريقيا بمنع الحضور الجماهيري في البطولات القارية

وقالت وسائل إعلام إن "قرار كاف، بعدم السماح بحضور جماهيري ، جاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد توصية من اللجنة الطبية في كاف".

من جهته، أكد الحاجي صنداي منارا، المتحدث الإعلامي باسم نادي سيمبا التنزاني، أن فريقه "سيواجه المريخ السوداني في تنزانيا ضمن الجولة الرابعة لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، دون حضور جماهير".

وقال المتحدث الإعلامي في تصريحات عبر مؤتمر صحفي، "نواصل الاستعدادات لمباراة المريخ، لكن تلقينا مؤخراً خطاب من الاتحاد الأفريقي يؤكد أن المباراة ستقام دون حضور الجماهير". وتابع "أنت تعرف جماهير سيمبا، لكن لا يوجد مفر، سنلعب المباراة بدون حضور الجماهير، يسمح فقط بحضور مسؤولي الناديين وبعض الأشخاص المسؤولين عن تنظيم المباراة فقط".

ولعب سيمبا مؤخراً أمام الأهلي المصري في مباراة الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا والتي فاز بها الفريق بهدف نظيف وسط حضور 30 ألف مشجع. ويتصدر سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتساوى الأهلي وفيتا كلوب برصيد 4 نقاط لكل فريق، وأخيراً يتواجد المريخ السوداني برصيد نقطة واحدة.