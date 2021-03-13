بالأسماء... برشلونة يعرض 8 لاعبين للبيع من أجل شراء هالاند

أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، عن عرض برشلونة لثمانية نجوم من الفريق الأول للبيع مقابل ضم "الفتى الذهبي".

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة، يريد إبرام صفقة لضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، لكن الوضع الاقتصادي لا يزال صعبا، لذا ستعتمد الإدارة في تمويل الصفقات الجديدة، على بيع اللاعبين الحاليين.

وأوضحت الصحيفة، أن "خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، يريد توجيه ضربة قوية لسوق الانتقالات الصيفي القادم، لكنه يعلم أن عليه أولا بيع الكثير وبصفقات جيدة"، مشيرة إلى أن لابورتا يرتبط بعلاقة جيدة مع مينو رايولا، وكيل هالاند، لكن عملية رحيل الأخير عن دورتموند ستحتاج 100 مليون يورو على أقل تقدير.

وأشارت "سبورت"، إلى أن تمويل الصفقة سيجبر برشلونة على عرض عدد من اللاعبين للبيع مثل جونيور فيربو، وفيليب كوتينيو، وأنطوان غريزمان، ومارتن برايثوايت، نيتو، وصامويل أومتيتي، وميراليم بيانيتش، وماتيوس.

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💣 Laporta y la secretaría técnica quieren dar un golpe de efecto de mercado, pero saben que antes hay que vender bastante y bienhttps://t.co/BG6IPnmwq0 — Diario SPORT (@sport) March 12, 2021

وكانت وسائل إعلام إنجليزية، أكدت أن الجوهرة النرويجية إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، بدأ في وضع شروطه من أجل الرحيل خلال الفترة المقبلة

وكشفت صحيفة "ديلي ستار"، أن هالاند ووكيله العالمي، مينو رايولا يدركون أن سعره ارتفع بشكل كبير بعد تألقه رفقة بوروسيا، مشيرة إلى أن هالاند يريد الحصول على عقد مدته 5 سنوات وراتب قيمته 18 مليون يورو في الموسم.

وأحرز إيرلينج هالاند هدفا في كل شوط ليقود بروسيا دورتموند للتعادل 2-2 مع ضيفه أشبيلية، يوم الثلاثاء الماضي، والتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتفوقه 5-4 في النتيجة الإجمالية.

ووصل المهاجم النرويجي إلى هدفه الـ20 في 14 مباراة في دوري الأبطال والعاشر في المسابقة هذا الموسم. ليصبح أكثر لاعبي النرويج تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة، متفوقا بهدف واحد على أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وهالاند (20 سنة و231 يوما) هو أصغر لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا. كما أنه أصغر لاعب يسجل 20 هدفا في تاريخ دوري الأبطال، محطما رقم كيليان إمبابي (21 سنة و355 يوما).