الأهلي يرد على تعرض الخطيب لوعكة صحية

رد النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، على تقارير ذكرت أن رئيسه الكابتن محمود الخطيب تعرض لوعكة صحية مفاجئة، اضطرته لمغادرة حفل افتتاح فرع النادي بمحافظة الأقصر قبل نهايته.

ونفى المدير التنفيذي للأهلي ونائب رئيس شركة استادات، محمد مرجان تلك الأنباء، مؤكدا أن محمود الخطيب ظل متواجدا حتى نهاية حفل افتتاح فرع الأهلي الجديد، وغادره في النهاية برفقة وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، بحسب موقع "في الجول" المصري.

وتابع مرجان موضحا أن محمود الخطيب استمر في الأقصر حتى أمس الجمعة، وتابع بنفسه عمل الفرع الجديد في يومه الأول، وتوافد الأعضاء عليه.

وذكرت تقارير مصرية، أمس الجمعة، أن رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، تعرض لوعكة صحية، أثناء افتتاح فرع النادي الأهلي في محافظة الأقصر، في صعيد مصر.

وخلال افتتاح الفرع الجديد للنادي بعيدا عن العاصمة القاهرة، تعرض الخطيب لبعض الآلام مما أدى به لمغادرة الحفل، وفقا للتقارير.

ويعمل النادي الأهلي في مصر على التوسع خارج القاهرة، حيث يمتلك 3 أفرع، هي الجزيرة، ومدينة نصر شرقي القاهرة، والشيخ زايد بالجيزة.

ويشمل فرع الأهلي في الأقصر، ملعبا لكرة القدم بمدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وعدد من المنشآت الأخرى التي تقدم خدمات اجتماعية ورياضية للأعضاء.

يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزا على الإسماعيلي، بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة بينهما، من الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الممتاز، محتلا المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 16برصيد 10 نقاط من 15 لقاء.