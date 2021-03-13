سر مغادرة نجم الأهلي علي معلول المفاجئة إلى تونس

كشفت مصادر بالنادي الأهلي المصري سر سفر علي معلول ظهير الفريق الأيسر اليوم السبت، إلى بلده تونس.

وأكدت المصادر في تصريحات لموقع "يلا كورة"، أن معلول قد تجددت إصابته في العضلة الخلفية بعد أن كان يستعد لخوض المباريات المقبلة عقب تنفيذه برنامجا علاجيا تحت إشراف طبيب الفريق أحمد أبو عبلة.

ولفتت إلى أن "معلول بدأ بعض التدريبات بناء على موافقة طبيب الفريق ولكنه شعر بالآم فتم إخضاعه لأشعة جديدة أثبتت تجدد إصابته وهو ما تبعه دخول اللاعب في حالة حزن شديدة".

وأكدت المصادر أن مغادرة معلول إلى تونس جاءت بناء على إذن من الجهاز الفني لاستكمال برنامجه التأهيلي هناك، خاصة مع توقف المسابقات والمباريات للأهلي بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات وهي فرصة لزيارة أسرته.

يشار إلى أن الأشعة كانت قد أظهرت تجدد إصابته بمزق في العضلة الخلفية يصل الي 3 مللي بعد انتهائه من برنامجه التأهيلي الذي خضع له منذ الإصابة الأولى في مباراة بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي مونديال العالم للأندية التي أقيمت في الثامن من فبراير/ شباط الماضي بقطر.

وبحسب المصادر فعقب تجدد الإصابة تباينت وجهات النظر حول دخوله في المران الجماعي مباشرة والبدء ببعض التدريبات الخفيفة لقياس مدى إستجابة العضلة الخلفية، لكن الرأي استقر على ضرورة استكمال البرنامج التدريبي في بلده لانتهاز فرصة توقف المباريات وزيارة أسرته.