قرار جديد من القضاء المصري بشأن مرتضى منصور

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الأحد، قرارها بتأجيل نظر الدعوى المرفوعة من رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور بخصوص قرار إيقافه.

وبحسب موقع "مصراوي" فقد أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى مرتضى منصور على قرار إيقافه لجلسة الـ4 من أبريل المقبل.

وكان مرتضى قد رفع دعوى طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وقد قدم مرتضى مجموعة من الدعاوى حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، اختصم فيها وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية، كانت قد أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القرارات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، والتي طالب فيها بوقف قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقافه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.