رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتحدث عن "الوثيقة المسربة"

وصف خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تسريب مُراسلة وزارة الشباب والرياضة مع أمينه العام بـ"الأمر الخطير".

وفي تصريحات لتلفزيون "النهار" الجزائري عقب عودته من المغرب اتهم زطشي بعض الأطراف، بمحاولة تغليط السلطات والرأي العام، لأهداف شخصية.

وعن الوثيقة المسربة قال: "الوثيقة وبكل تأكيد لم تُسرب من اتحاد الكرة، مما يعني بأن تسريبها جاء من الوزارة."

ووصف التسريب بانه "أمر خطير جدا"، متوعدا: "سنقوم برفع دعوى قضائية، لمعرفة الطرف الذي قام بنشر وثيقة سرية مثل هذه".

ولفت رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى أن وزير الشباب والرياضة الجزائري ساند ترشحه في اكثر من مرة.

وكان خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم "الفاف"، قد انسحب من المشاركة في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي جرت الجمعة الماضية بالمغرب، متهما اطرافا كثيرة بمحاولة إقصائه.

وصرح صالح باي عبود، مسؤول الإعلام بالاتحاد الجزائري، بأن زطشي تعرض لمؤامرة ووشاية من أطراف داخلية وخارجية، موضحا أن رفض الفيفا لملف زطشي الشهر الماضي أثر كثيرا على حملته الانتخابية رغم أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، ردت له الاعتبار في الأسبوع الماضي.

وقال عبود "زطشي اتخذ قراره بعدما تأكد أن الأمور حسمت مسبقا... لكن يجب التنويه أن هناك أطرافا في الجزائر وخارجها عملت على إضعاف زطشي، من خلال مخاطبة الفيفا، لرفض ملف ترشحه وهو حدث فعلا قبل قرار الكاس".

وأكد عبود أنهم (الاتحاد الجزائري) يملكون الدليل على هذا الكلام، قائلا: "سنقوم بنشره فضح المتورطين في إقصاء، زطشي في الوقت المناسب".