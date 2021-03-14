ردة فعل ملاكم فلسطيني بعد تعرضه لضربة ممنوعة في عينه... فيديو

تعرض الملاكم الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية بلال محمد، أمس السبت، لضربة ممنوعة موجعة على مستوى عينه اليمنى، من قبل خصمه البريطاني ليون إدوارد، ضمن بطولة الفنون القتالية القصوى التي تقام في لاس فيغاس الأمريكية في الثانية 18 من الجولة الثانية للنزال.

وأدت هذه الحادثة إلى إيقاف النزال بينهما فورا من قبل الحكم وإعلان نتيجة التعادل استنادا إلى قرار القضاة بأن الضربة لم تكن مقصودة، وفقا لما نقله موقع "mmajunkie" الأمريكي.

An accidental eye poke means Leon Edwards vs Belal Muhammad ends in a no contest #UFCVegas21 pic.twitter.com/awxDO6JtX1 — SportingMatrix (@Sporting_Matrix) March 14, 2021

وتناقل جمهور الفنون القتالية القصوى المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثروا بالإصابة التي تعرض لها بلال محمد الذي غطت الدماء وجهه، وظهرت عليه علامات الألم أمام الجمهور بعد سقوطه الفوري حين تلقي الضربة.

Got to feel for Belal Muhammad, who worked his way into his first UFC main event, only to have it ended by an accidental eye poke. pic.twitter.com/0jDWiVFbA1 — ESPN MMA (@espnmma) March 14, 2021

ودخل بلال في نوبة من البكاء، موضحا للحكم بأنه لا يستطيع الرؤية بعينه المصابة، بحسب موقع "سبورتينغ مارتيكس" المختص بالفنون القتالية القصوى.

وكان الملاكم الفسطيني الذي يملك في رصيده 4 انتصارات، يبكي مباشرة بعد انتهاء النزال، وأعرب إدواردز عن خيبة أمله، وقال: "أعتذرت لبلال، لم أقصد القيام بذلك، كنت أسدد ضربة على الرأس، وأنا أعتذر حقا، أفضل الخسارة على ما حدث، أنا فقط حزين القلب، لا أعرف ماذا أقول".