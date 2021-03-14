لاعب نيجيري يشتكي "النصر" السعودي للفيفا... فيديو

وكشف الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل أن اللاعب النيجيري أحمد موسى تقدم بشكوى إلى "الفيفا" ضد ناديه السابق "النصر".

وأوضح المريسل، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة "24 الرياضية" أن نادي النصر تواصل مع لاعبه السابق لمعرفة سبب الشكوى، حيث أكد موسى أن المبلغ الذي وعدته أن تحوله له الإدارة لم يصل لحسابه البنكي.

وبحسب الإعلامي الرياضي تواصل أحمد الغامدي؛ مدير الاحتراف بالنادي مع البنك، الذي أكد له أن المبلغ تم تحويله بالفعل، لكنه لم يدخل في حساب اللاعب، وتم إرسال الإيصالات التي تؤكد أن النصر حول المبلغ، لكن اتضح فيما بعد أن البنك الخاص بأحمد موسى، أوقف حسابه، بسبب الضرائب.

عبدالعزيز المريسل : أحمد موسى قدم "شكوى" في الفيفا ضد النصر.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/M9hprlocDg — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 13, 2021

وانضم النيجيري موسى إلى النصر صيف عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، إلا أنه طلب في نهاية موسم 2019-2020، فسخ تعاقده.

وخلال لعبه مع العالمي شارك أحمد موسى 57 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 14.