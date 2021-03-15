قائد الأهلي: ما حدث في القاهرة أمام فيتا كلوب لن يتكرر

قال قائد فريق الأهلي المصري، محمد الشناوي، إن ما حدث للفريق الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولي بالقاهرة لن يتكرر.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، والذي نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية: "الفريق قادر على حصد النقاط الثلاث أمام فيتا كلوب، لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي".

وتابع الشناوي: "الأهلي سافر إلى الكونغو لتحقيق الفوز، فهو يملك جميع الأسلحة التي تؤهله لتحقيق ذلك، وعلى رأسها الدوافع المعنوية وخبرات اللاعبين والقدرات الفنية والدعم الجماهيري".

واستمر حارس الأهلي "الأهلي قدم مباراة قوية في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى أمام فيتا كلوب بالقاهرة والتي شهدت سيطرة ميدانية فوق أرض الملعب، لكن في النهاية كان التعادل بهدفين لمثلهما وهذا وارد في كرة القدم".

واستدرك قائلا "ما حدث أمام فيتا كلوب في مباراة القاهرة لا يتكرر كثيراً لكنها كرة القدم، وعلى الجميع أن يتقبل أحكامها".

وقال الشناوي "رغم صعوبة المباراة إلا أن الأهلي قادر على حسم النتيجة واستكمال مشوار التأهل وهو الأهم، وفي الموسم الماضي انتظرنا للجولة الأخيرة أمام الهلال، من أجل التأهل ثم نجحنا في تحقيق اللقب".

وقال قائد الأهلي "لاعبو الأهلي على قدر المسؤولية، ولديهم خبراء متنوعة للتعامل مع مختلف ظروف الطقس وأرضيات الملعب".

وأتم بقوله "تحدثنا كلاعبين سوياً، واتفقنا جميعاً على التحلي بشخصية الأهلي وروح الفريق الواحد؛ من أجل الفوز والعودة للقاهرة بالنقاط الثلاثة بصرف النظر عن صعوبة مواجهة الغد".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق فيتا كلوب غدا الثلاثاء، بالجولة الرابعة لمباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن فيتا كلوب، فيما يتصدر سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 7 نقاط.