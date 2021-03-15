مصادر في الأهلي: ننتظر الضوء الأخضر من موسيماني للتعاقد مع لاعب إنبي

قالت مصادر في النادي الأهلي المصري إن لجنة التعاقدات تنتظر الضوء الأخضر من المدير الفني بيتسو موسيماني للتعاقد مع لاعب إنبي.

وبحسب تصريحات لموقع "يلا كورة" قالت مصادر في الأهلي، إن النادي لم يحصل حتى الآن على توقيع كريم فؤاد لاعب إنبي، المعار من صفوف فريق النجوم لكي ينضم للفريق الموسم المقبل.

وأكدت المصادر أن كريم فؤاد ضمن الحسابات الفنية للأهلي، لكن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لم يمنح بعد الضوء الأخضر لإدارة الأهلي ولجنة التعاقدات نحو التفاوض لضمه.

وأشارت إلى أن الأهلي لديه مباراة مهمة غدا الثلاثاء مع فيتا كلوب، لافتة إلى أن الأجندة الدولية للمنتخب الوطني ستوقف المباريات، وحينها يمكننا حسم العديد من الأمور".

وكانت وسائل إعلام رياضية مصرية قد أشارت إلى أن الأهلي حسم التعاقد مع كريم فؤاد لينضم للفريق الموسم المقبل، لكن رئيس فريق النجوم محمد الطويلة نفى ذلك.

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي غدا الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد ان انتهت مبارتهما في القاهرة بالتعادل الإيجابي.