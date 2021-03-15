زيدان يثير التساؤلات والحيرة بتصريح عن عودة رونالدو... ويوفنتوس يعلق

علق زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، على الشائعات التي ترددت خلال الأيام الماضية حول إمكانية عودة نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو إلى النادي الملكي مجددا.

وقال زيدان في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، حينما سئل عما إن كان من المحتمل عودة رونالدو إلى ناديه الإسباني السابق "نعم، قد يكون الأمر كذلك. نحن نعرف كريستيانو، ونعرف ما فعله لريال مدريد، لكنه الآن لاعب في يوفنتوس وعلينا احترام ذلك".

وأضاف "الآن، دعونا نرى ما سيكون عليه المستقبل. كنت محظوظا بما يكفي لتدريب كريستيانو، وهو مثير للإعجاب للغاية. في الوقت الحالي، هو يقوم بعمله في مساعدة يوفنتوس".

من جهته، علق الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، على هذه الشائعات، قائلا: "قمنا معا بتسجيل العديد من الأهداف والتتويج بالبطولات، لكن حدث هذا كان قبل ثلاث سنوات. الآن هو يلعب في فريق آخر، لست الرئيس أو المدرب.. هو لاعب مميز يسجل الأهداف دائما، ولكن هل سيأتي أم لا. لا أستطيع أن أخبرك".

من جهته قال المدير الرياضي لفريق يوفنتوس، فابيو باراتيسي، في تصريح للقناة ذاتها "مستقبل رونالدو؟ هذا يجعلني أضحك، لم أتخيل أبدًا إمكانية وضع كريستيانو موضع تساؤل".

وأضاف "رونالدو فاز بـ5 كرات ذهبية، لا أعرف عدد دوري الأبطال، لقد فاز بالعديد من الألقاب، نحن نتحدث عن لاعب سجل 41 هدفا في 38 مباراة خلال 2020 فقط، إنه لشرف كبير أن يكون معنا هنا ونحن سعداء بوجوده هنا. رونالدو بالتأكيد يمثل مستقبل يوفنتوس وليس هناك" متعجبا ممن يطرحون فكرة رغبة النادي في بيعه بعد الخروج من دوري الأبطال.

وانتشرت تقارير عن عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، ما فرض شكوكا حول مشروع صاروخ ماديرا مع السيدة العجوز.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتالانتا مساء غد الثلاثاء على ملعب ألفليدو دي ستيفانو في إياب نصف نهائي دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، علما بأن الملكي حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.