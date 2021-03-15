الـ "كاف" يقرر إقامة مباراة الزمالك والترجي بدون جمهور

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،الـ"كاف" إقامة مباراة الزمالك المصري والترجي التونسي، المقررة غدا الثلاثاء، بدون جمهور.

© AFP 2021 / KARIM JAAFAR الزمالك يتلقى هزيمة قاسية أمام الترجي التونسي "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن نادي الزمالك تلقى إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ "كاف" برفض حضور الجماهير لمباراة النادي أمام نادي الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي في المباراة، التي تقام على استاد القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الـ "كاف" كان قد وافق في وقت سابق على حضور الجمهور للمباريات، بحسب "بوابة الأهرام"، التي أشارت إلى أنه عاد وتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة، بسبب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد خلال الساعات الماضية، برفض حضور الجماهير للمباريات.