بشكوى لـ "كاف"... الأهلي يرفض الحضور الجماهيري في مباراة فيتا كلوب

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم"، مشيرة إلى أن الأهلي المصري، تقدم، اليوم الاثنين، باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإيقاف قرار نادي فيتا كلوب، من الكونغو الديمقراطية، بإقامة مباراته مع الأهلي في دوري الأبطال بحضور جماهيري.

واعتبر النادي الأهلي أن قرار فيتا كلوب يخالف كل قواعد العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، بحسب "بوابة أخبار اليوم"، التي أشارت إلى أن احتجاج الأهلي تزامن مع إعلان العديد من مسؤولي "كاف" مؤخرًا عن إقامة جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا من دون حضور جماهيري، حرصا على المساواة بين الفرق المتنافسة.

يذكر أن الأهلي خاض مواجهته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور 25 ألف متفرج من جماهيره، في الوقت الذي لم يتم السماح فيه للأهلي بدخول أي عدد من جماهيره في المباراتين اللتين أقيمتا في القاهرة مع المريخ السوداني وفيتا كلوب.

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن الأهلي طالب بحفظ حقوقه في مواجهة قرار نادي فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيري، الذي قال إنه "يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة".