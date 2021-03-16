في مباراة الأهلي وفيتا كلوب... قفشة يحرز الهدف الثاني... فيديو

أحرز اللاعب محمد مجدي قفشة هدف الأهلي الثاني في مباراة فريقه مع "فيتا كلوب" الكونغولي التي فاز فيها الأهلي إلى الآن بهدفين بلا رد.

وقد شارك الأهلي بتشكيل يتكون من محمد الشناوي، ومحمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وعمر السولية، ديانج ،محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، مروان محسن، جونيور أجايي.

وشكل الأهلي خطورة من الثواني الأولى، فسدد مروان محسن كرة في الثانية 15 تصدى لها الحارس، قبل أن يمرر ديانج كرة بينية لمحمد شريف، ولكن لحق بها حارس فيتا قبل مهاجم الأهلي.

في المقابل سدد كيكاسا لاعب "فيتا كلوب" كرة قوية في الدقيقة الرابعة ولكن جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة السادسة نجح محمد شريف في تسجيل الهدف الأول للأهلي، بعد تمريرة رائعة من مروان محسن، ليضعها أعلى الحارس في الشباك.

وفي الدقيقة التاسعة مرر أجايي كرة عرضية خطيرة، تسلمها أفشة داخل منطقة الجزاء، ويسدد كرة مرت أعلى العارضة.

وكاد مروان محسن أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 12، بتسديدة قوية مرت بجوار القائم بقليل.

وأضاع مروان محسن انفرادا في الدقيقة 15، بعدما سدد الكرة ضعيفة تصدى لها حارس فيتا كلوب.

وفي الدقيقة 19، سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأهلي، بطريقة رائعة بعد مروره من المدافع ليسدد قوية تصطدم بالقائم وتسكن الشباك.