أهداف مباراة الأهلي المصري و"فيتا كلوب" الأنغولي 3-0 في دوري الأبطال... فيديو

أحرز أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة 6، ومحمد مجدي أفشة بالدقيقة 19 بمهارة رائعة، ثم أضاف البديل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 80.
#تمريره_الهواري— Media ahlawy74 🦅❤🏅 (@MediaAhlawy74) March 16, 2021
هدف الاهلي الاول محمد شريف 🔥❤️🦅 pic.twitter.com/gnkJdvgbhU
ورفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط لينفرد بالمركز الثاني بالمجموعة خلف "سيمبا" التنزاني متصدر المجموعة بـ10 نقاط، بعد فوز الأخير على "المريخ" ضمن الجولة الرابعة.
@Pinterestsport pic.twitter.com/1jsteoSjZ6— @Pinterestsport (@goals1805) March 16, 2021
وبقي "فيتا كلوب" ثالث المجموعة بـ4 نقاط، حيث يواجه "المريخ" متذيل المجموعة بنقطة واحد في الجولة الخامسة المقبلة.
هدف طاهر💖 pic.twitter.com/SG9lJ6BK5H— ْ (@diaamohsen4) March 16, 2021
ويستضيف الأهلي، في الجولة المقبلة منافسه "سيمبا" التنزاني في القاهرة، في مباراة قد تمنح الأهلي صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة.
قدم الأهلي واحدة من أقوى وأجمل مبارياته في الموسم الحالي وتعامل بحذر وجدية واضحة منذ الدقيقة الأولى واستغل المساحات في دفاعات "فيتا كلوب" بجانب السذاجة الدفاعية للفريق الأنغولي.
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