أهداف مباراة الأهلي المصري و"فيتا كلوب" الأنغولي 3-0 في دوري الأبطال... فيديو

حقق النادي الأهلي المصري فوزا كبيرا على "فيتا كلوب" الأنغولي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، المقامة على ملعب الشهداء، في العاصمة كينشاسا.

أحرز أهداف الأهلي محمد شريف في الدقيقة 6، ومحمد مجدي أفشة بالدقيقة 19 بمهارة رائعة، ثم أضاف البديل طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ورفع الأهلي رصيده لـ7 نقاط لينفرد بالمركز الثاني بالمجموعة خلف "سيمبا" التنزاني متصدر المجموعة بـ10 نقاط، بعد فوز الأخير على "المريخ" ضمن الجولة الرابعة.

وبقي "فيتا كلوب" ثالث المجموعة بـ4 نقاط، حيث يواجه "المريخ" متذيل المجموعة بنقطة واحد في الجولة الخامسة المقبلة.

ويستضيف الأهلي، في الجولة المقبلة منافسه "سيمبا" التنزاني في القاهرة، في مباراة قد تمنح الأهلي صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة.

قدم الأهلي واحدة من أقوى وأجمل مبارياته في الموسم الحالي وتعامل بحذر وجدية واضحة منذ الدقيقة الأولى واستغل المساحات في دفاعات "فيتا كلوب" بجانب السذاجة الدفاعية للفريق الأنغولي.