رئيس "كاف" يرد على المطالبين بإقامة كأس الأمم الإفريقية كل 4 أعوام

أعلن باتريس موتسيبي، الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء، الفترة الدورية لإقامة كأس الأمم الإفريقية.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس الجديد أن الاتحاد سيواصل إقامة كأس الأمم الإفريقية كل عامين.

وفي وقت سابق، وجه مدربو أندية أوروبية، انتقادات لكاف بسبب إقامة البطولة كل عامين إضافة إلى توقيتها في منتصف الموسم. ورفض المدربون الأوروبيون السماح للاعبيهم الأفارقة بالمشاركة في البطولة بهذه الصيغة.

وكان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، قد قال العام الماضي إن إقامة كأس الأمم كل عامين لم يحقق أي استفادة تجارية أو على مستوى البنية التحتية ويجب إقامتها كل أربع سنوات مثل باقي المسابقات القارية.

لكن موتسيبي قال إن "كاف" لا يستطيع تغيير البطولة بشكلها الراهن لأنه في أمس الحاجة إلى إيرادات.

وأوضح في مؤتمر صحفي في جوهانسبرج بعد عودته إلى بلده جنوب إفريقيا عقب انتخابه رئيسا لكاف في اجتماع في المغرب يوم الجمعة "اختلفت الآراء بشأن هذه المسألة لكني أثق في موقفنا حاليا. يجب أن تكون كل عامين".

وكان "كاف" يحصل على 80 في المئة من دخله من إيرادات كأس الأمم، وقال موتسيبي إن البحث عن شركاء تجاريين وجهات راعية جديدة للبطولة وباقي مسابقات الاتحاد الإفريقي يأتي على رأس أولوياته.