يوفنتوس يحدد شرطا لعودة رونالدو إلى ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي قد حددت شرطا للموافقة على عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن يوفنتوس يرحب بعقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد، تقضي بعودة رونالدو إلى سانتياغو برنابيو، مقابل الحصول على خدمات إيسكو.

وارتبط اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، خلال الأيام القليلة الماضية بالعودة إلى ريال مدريد، خاصة بعد إخفاق اليوفي في تحقيق دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، ورغبة إدارة السيدة العجوز في التخلص من راتبه الضخم.

ويتقاضى رونالدو راتبا سنويا قدره 31 مليون يورو، وهو رقم ضخم للغاية على خزينة يوفنتوس، خصوصًا في التوقيت الحالي، الذي تعاني منه الأندية من أزمات اقتصادية كبرى.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة يوفنتوس في الحصول على 29 مليون يورو من وراء بيع البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاما).

وفي وقت سابق، قال زيدان في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس"، حينما سئل عما إن كان من المحتمل عودة رونالدو إلى ناديه الإسباني السابق "نعم، قد يكون الأمر كذلك. نحن نعرف كريستيانو، ونعرف ما فعله لريال مدريد، لكنه الآن لاعب في يوفنتوس وعلينا احترام ذلك".

وأضاف "الآن، دعونا نرى ما سيكون عليه المستقبل. كنت محظوظا بما يكفي لتدريب كريستيانو، وهو مثير للإعجاب للغاية. في الوقت الحالي، هو يقوم بعمله في مساعدة يوفنتوس".