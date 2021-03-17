غلطة سراي يكشف أسرارا مثيرة بشأن صفقة مصطفى محمد

أعلن نادي غلطة سراي التركي أسرارا مثيرة بشأن التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب الفريق المعار من الزمالك لنهاية الموسم المقبل.

وكشف عبد الرحيم البيراق، نائب رئيس نادي غلطة سراي، احتواء العقد على بنود تؤمن بقاء اللاعب في صفوف فريق الأصفر والأحمر بعد انتهاء فترة الإعارة، بحسب صحيفة "فانتيك" التركية.

وقال البيراق إن العقد يحتوي على شرط يمنح غلطة سراي حق التعاقد النهائي مع اللاعب قبل نهاية العام الجاري مقابل 4 ملايين دولار.

وأشار إلى أن "كل الخيارات في يد النادي، ومستقبل مصطفى محمد في أمان، وبقاءه مستمرا ولا توجد أي مشكلة".

وكانت تقارير صحفية كشفت، مساء أمس الثلاثاء، أن النادي التركي قد يتخذ خطوة جديدة بشأن الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق المعار من صفوف نادي الزمالك.

وأوضحت التقارير أن النادي يخطط لمنح مصطفى محمد قميصا يحمل رقم 10، في الموسم المقبل في ظل أهميته في الفريق.

وأكدت التقارير أنه عندما واجه المغربي يونس بلهندة مشاكل مع الإدارة، لم يخرج القميص رقم 10 في غلطة سراي شيئًا بعد سنوات، بعد تسلمه القميص الأسطوري من شنايدر، أصيب لاعب كرة القدم المغربي بخيبة أمل كاملة.