بيليه وسيطا...ناد عربي يتفاوض مع رونالدو

فجّر المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول طلب أحد الأندية العربية التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونشر الصرامي تغريدة على حسابه الخاص على "تويتر"، قائلا: "ناد عربي دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستانيو رونالدو وطلب من PELÉ إقناعه بالانضمام له خاصة وأن الأسطورة الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات يحمل العضوية الشرفية للنادي العربي.

مما يجدر ذكره أن رونالدو حطم الرقم القياسي المسجل بأسم بيليه بـ770 هدفا".

#هات_إذنك

••ناد عربي دخل على خط المفاوضات للفوز بتوقيع كريستانيو رونالدو و طلب من PELÉ إقناعه بالانضمام له خاصة و أن الأسطورة الذي فاز مع البرازيل بكأس العالم ثلاث مرات يحمل العضوية الشرفية للنادي العربي

••مما يجدر ذكره أن رونالدو حطم الرقم القياسي المسجل بأسم بيليه ب٧٧٠ هدف pic.twitter.com/oC6MST4rFy — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 15, 2021

وكثرت الأحاديث التي تتحدث عن رغبة البرتغالي في مغادرة ناديه الإيطالي بنهاية الموسم الحالي، وإمكانية العودة لريال مدريد.

يذكر أن رونالدو يلعب لصالح اليوفي منذ صيف عام 2018، وخلال هذه الفترة شارك في 122 مباراة، وسجل 95 هدفًا، وصنع 22 آخرين، بحسب ما نقل موقع "جوول".

وأشاد أسطورة كرة القدم العالمي بيليه بالنجم كريستيانو رونالدو، بعد تحطيمه الرقم القياسي للأهداف المسجلة في المباريات "الرسمية".

وشارك بيليه (80 عاما) صورة مع النجم العالمي رونالدو على صفحته الرسمية في "إنستغرام"، وكتب معلقا عليها: "الحياة هي مجرد رحلة. كل واحد يقوم برحلته الخاصة. ويا لها من رحلة جميلة تخوضها! أنا معجب بك كثيرا، أحب مشاهدتك وأنت تلعب، وهذا ليس سرا على أحد".